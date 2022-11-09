Из-за частичной мобилизации в Белгороде ожидается дефицит трактористов и водителей. Эти категории работников под бронь не подпадают. Зимой проблема нехватки водителей затронет не только областной центр, но и всю Белгородскую область. К примеру, месяцем ранее основной проблемой Белгорблагоустройства был дефицит трактористов и механизаторов. Для работы требовались водители пятых и шестых разрядов.
Решать вопрос планируется, как и во времена пандемии ковида, — с помощью работы с колледжами и институтами. Планируется изменять образовательные программы и привлекать студентов учиться на востребованных в области специальностях.
Чтобы разобраться в этом вопросе, мы направили запрос в правительство Белгородской области. В условиях введённого в регионе режима среднего уровня реагирования, а также в целях обеспечения соблюдения требований безопасности о количестве мобилизованных водителей нам не сообщили.
Известно, что за мобилизованными водителями перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта Белгорода и Белгородского района, сохраняются рабочие места и средняя заработная плата.
Учёт дефицита водителей автобусов ведётся каждым перевозчиком, обслуживающим маршруты регулярных перевозок. Также в правительстве добавили, что меры по восполнению дефицита водителей принимаются перевозчиками самостоятельно. Они включают в себя назначение привлекательной зарплаты, подготовку или переподготовку кадров за счёт перевозчика.
За комментарием «Бел.Ру» также обратилось в hh.ru (платформа онлайн-рекрутинга). По данным сервиса, за последний месяц на сайте было опубликовано на 10,9% больше вакансий водителей такси или автобусов, чем в предыдущий месяц, а также на 27,9% больше относительно аналогичного месяца прошлого года. Жителям области предлагают вакансии водителей такси, служебного и личного автомобиля и даже вахтового автобуса.
Напомним, недавно в СВО погиб белгородский водитель Сергей Гавриленко. Мужчина работал водителем автобуса № 43 в Белгороде. Он погиб в Сватово в ЛНР 18 октября.
Сергея мобилизовали 24 сентября и отправили в мотострелковую роту в Воронежскую область. 8 октября белгородец попал в Луганск. «Похоронка» родственникам пришла 25 октября.
В честь мужчины решили назвать сквер в Ракитянском районе. У белгородца осталась жена и несовершеннолетняя дочь.
Как сообщили «Бел.Ру» в hh.ru, за последний месяц в Белгородской области было опубликовано больше 7200 вакансий. Наибольший спрос наблюдается на сотрудников розничной торговли. Также требуются сотрудники в отрасли «Продукты питания», «Сельское хозяйство», специалисты в финансовом секторе и IT-специалисты. Востребованы продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и врачи.
По данным регионального правительства, в начале осени 2022 года работодателям в основном требовались подсобные рабочие, уборщики производственных помещений и рабочие зелёных хозяйств.
За последний месяц на сайте hh.ru было опубликовали более 300 вакансий с возможностью удалённой работы в Белгородской области (это 5,3% от общего числа вакансий). Всего за год было опубликовано 2100 таких вакансий.
Чаще всего такой формат работы предлагают операторам кол-центра, менеджерам по продажам и специалистам техподдержки.
Стоит отметить, что 50% белгородцев при поиске работы в настоящий момент в первую очередь рассматривают вакансии с удалённой работой. Самый важный плюс работы из дома, по мнению жителей Белгородской области, — это экономия денег и времени на дорогу до работы. Кроме того, один из плюсов удалённой занятости — более уютная и комфортная обстановка. Некоторые отмечают, что при удалённой работе появляется больше времени на сон, отдых и общение с близкими. Также белгородцы предпочитают удалённую работу, так как это безопасно.