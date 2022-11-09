Стоит отметить, что 50% белгородцев при поиске работы в настоящий момент в первую очередь рассматривают вакансии с удалённой работой. Самый важный плюс работы из дома, по мнению жителей Белгородской области, — это экономия денег и времени на дорогу до работы. Кроме того, один из плюсов удалённой занятости — более уютная и комфортная обстановка. Некоторые отмечают, что при удалённой работе появляется больше времени на сон, отдых и общение с близкими. Также белгородцы предпочитают удалённую работу, так как это безопасно.