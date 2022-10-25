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Как частичная мобилизация повлияла на экономику Белгородской области

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI

Стали известны последствия частичной мобилизации для экономики Белгородской области

О последствиях частичной мобилизации для экономики читайте в материале «Бел.Ру».

Дефицит водителей

Из-за частичной мобилизации в Белгороде ожидается дефицит трактористов и водителей. Под бронь эти категории не подпадают. Как отмечал губернатор Белгородской области, в зимний период проблема с водителями будет не только в областном центре, но и во всех районах.

Стоит отметить, что в настоящий момент одной из основных проблем Белгорблагоустройства является дефицит трактористов и механизаторов. Для работы требуются водители пятых и шестых разрядов.

Решать проблему планируется, как и в период пандемии коронавируса, когда с вузами и колледжами проводилась работа по привлечению студентов на востребованные в регионе профессии.

Какие трудности испытывает строительная отрасль?

После объявления частичной мобилизации некоторых специалистов строительной отрасли призвали на военную службу. Это вызвало определённые трудности. Также про дефицит рабочих кадров в строительной сфере сообщали в областном правительстве.

Стоит подчеркнуть, что трудности в строительной отрасли также связаны с западными санкциями, ограничениями поставок материала и оборудования, подорожанием отечественного сырья.

Каковы прогнозы в экономике?

Инфляция в последнее время начала замедляться. Цены растут уже не так быстро. В настоящий момент изменилась стоимость сырья, комплектующих и доставки, под эти изменения подстроятся и цены. Эксперты отмечают, что после этого периода инфляция придёт в норму и будет находиться вблизи 4%.

Также отметим, что представителям малого и среднего предпринимательства, призванных в рамках частичной мобилизации, продлили сроки уплаты налогов. Кроме того, были продлены сроки предоставления налоговых деклараций и приостановлено проведение выездных налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства.

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#Алина Харина#Экономика#Частичная мобилизация#Белгородская область#Водитель#Финансы#Последствия#Строительство#Инфляция
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