Инфляция в последнее время начала замедляться. Цены растут уже не так быстро. В настоящий момент изменилась стоимость сырья, комплектующих и доставки, под эти изменения подстроятся и цены. Эксперты отмечают, что после этого периода инфляция придёт в норму и будет находиться вблизи 4%.