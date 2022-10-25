Из-за частичной мобилизации в Белгороде ожидается дефицит трактористов и водителей. Под бронь эти категории не подпадают. Как отмечал губернатор Белгородской области, в зимний период проблема с водителями будет не только в областном центре, но и во всех районах.
Стоит отметить, что в настоящий момент одной из основных проблем Белгорблагоустройства является дефицит трактористов и механизаторов. Для работы требуются водители пятых и шестых разрядов.
Решать проблему планируется, как и в период пандемии коронавируса, когда с вузами и колледжами проводилась работа по привлечению студентов на востребованные в регионе профессии.
После объявления частичной мобилизации некоторых специалистов строительной отрасли призвали на военную службу. Это вызвало определённые трудности. Также про дефицит рабочих кадров в строительной сфере сообщали в областном правительстве.
Стоит подчеркнуть, что трудности в строительной отрасли также связаны с западными санкциями, ограничениями поставок материала и оборудования, подорожанием отечественного сырья.
Инфляция в последнее время начала замедляться. Цены растут уже не так быстро. В настоящий момент изменилась стоимость сырья, комплектующих и доставки, под эти изменения подстроятся и цены. Эксперты отмечают, что после этого периода инфляция придёт в норму и будет находиться вблизи 4%.
Также отметим, что представителям малого и среднего предпринимательства, призванных в рамках частичной мобилизации, продлили сроки уплаты налогов. Кроме того, были продлены сроки предоставления налоговых деклараций и приостановлено проведение выездных налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства.