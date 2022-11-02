Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский водитель погиб в СВО. В его честь назовут сквер

Сегодня, 06:38
Фото: страница Сергея Гавриленко в соцсети
Сергей Гавриленко работал водителем автобуса № 43. Он погиб в ЛНР 18 октября, пишет «Фонарь».

В Ракитянском районе сквер получит имя белгородца, погибшего в СВО на Украине. 38-летний Сергей Гавриленко работал водителем автобуса № 43. Он погиб в Сватово в ЛНР 18 октября.

Сергея мобилизовали 24 сентября и отправили в мотострелковую роту в Воронежскую область. 8 октября белгородца отвезли в Луганск. С того дня на связь он не выходил.

«Похоронка» пришла родственникам 25 октября. Причины гибели военнослужащего родным так и не сообщили. Друзья мужчины рассказали, что его посмертно наградили за мужество. В его честь решили назвать сквер во Введенской Готне Ракитянского района – там Сергей родился. У белгородца остались жена и дочь-подросток.

Напомним, в спецоперации также погибли двое белгородцев, служившие в ЧВК «Вагнер». 2 сентября в бою погиб бывший полицейский из Белгородской области. 

 

Уволившийся из полиции белгородец погиб в ходе СВО на Украине
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородке позвонил «командир Юра» и сообщил, что её муж погиб на Украине. Но муж живЕщё один белгородец погиб в ходе спецоперации на УкраинеВ СВО на Украине погиб уроженец Белгородской области
#Наталья Корявых#Операция на Украине#Погибший на Украине#Водитель ЕТК
Подпишитесь
В Белгороде не могут установить авторство книги, из-за которой судят депутатов
Вчера, 16:56
Мужчина с муляжом гранаты в центре Белгорода стал жертвой шутника
Вчера, 23:54
Воспитанника православного интерната под Белгородом подозревают в изнасиловании детей
Вчера, 13:43
В Грайворонском округе восстановили 220 частных домов, повреждённых обстрелами
Вчера, 20:09
В Белгороде вновь раздались громкие звуки
Сегодня, 00:27