В Ракитянском районе сквер получит имя белгородца, погибшего в СВО на Украине. 38-летний Сергей Гавриленко работал водителем автобуса № 43. Он погиб в Сватово в ЛНР 18 октября.
Сергея мобилизовали 24 сентября и отправили в мотострелковую роту в Воронежскую область. 8 октября белгородца отвезли в Луганск. С того дня на связь он не выходил.
«Похоронка» пришла родственникам 25 октября. Причины гибели военнослужащего родным так и не сообщили. Друзья мужчины рассказали, что его посмертно наградили за мужество. В его честь решили назвать сквер во Введенской Готне Ракитянского района – там Сергей родился. У белгородца остались жена и дочь-подросток.