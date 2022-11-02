«Похоронка» пришла родственникам 25 октября. Причины гибели военнослужащего родным так и не сообщили. Друзья мужчины рассказали, что его посмертно наградили за мужество. В его честь решили назвать сквер во Введенской Готне Ракитянского района – там Сергей родился. У белгородца остались жена и дочь-подросток.