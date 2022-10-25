Какие профессии пользуются популярностью среди жителей Белгорода

Как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве, в августе 2022 года работодателями было заявлено 19 809 вакансий. Наиболее востребованными среди работодателей профессиями стали подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, рабочие зелёного хозяйства, а также повар и оператор линии в производстве пищевой продукции.
Отметим, что в августе прошлого года было заявлено 25 943 вакансии. Самые востребованные профессии: разнорабочий, водитель автомобиля, овощевод, рабочий в производстве пищевой продукции, швея.
В начале осени текущего года работодателям требовалось 20 736 специалистов. Работодатели нуждались в подсобных рабочих, крановщиках-сборщиках, уборщиках производственных помещений и рабочих зелёных хозяйств. Для сравнения: в сентябре прошлого года работодателями было заявлено 25 895 вакансий. Чаще всего белгородцам предлагали работу разнорабочих, операторов линии в производстве пищевой продукции, контролёров, овощеводов.
К началу 2022 года работодателям требовался 20 571 специалист (в январе 2021 года — 18 862 специалиста). Востребованные профессии: механик, дорожный рабочий 3 и 4 разрядов, механик-водитель, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы.
В течение 2021-22 гг. наибольшее число вакансий в области было в сфере строительства, ЖКХ, обрабатывающего производства, медицины, сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, госуправления, обеспечения военной безопасности, административной деятельности, оптовой и розничной торговли и образования.
Стоит отметить, что среди белгородцев в настоящий момент пользуются популярностью такие специальности, как медсестра, инструктор, менеджер, ветврач, фельдшер, кладовщик, бухгалтер, инженерный специалист. Также белгородцев интересует работа специалистами по благоустройству населённых пунктов, водителями авто, уборщиками, разнорабочими, электросварщиками, трактористами и охранниками.