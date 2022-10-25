Какие профессии пользуются популярностью среди жителей Белгорода

Как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве, в августе 2022 года работодателями было заявлено 19 809 вакансий. Наиболее востребованными среди работодателей профессиями стали подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, рабочие зелёного хозяйства, а также повар и оператор линии в производстве пищевой продукции.