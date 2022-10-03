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Как мобилизация трактористов и водителей повлияет на экономику Белгорода?

3 октября 12:00
Фото: 1MI

В Белгородской области ожидается дефицит водителей из-за частичной мобилизации

Вопрос обсудили во время оперсовещания регионального правительства 3 октября.

Вячеслав Гладков поинтересовался у мэра Антона Иванова, как призыв трактористов и водителей в рамках частичной мобилизации повлияет на экономику города. Отметим, что на данный момент одной из основных проблем Белгорблагоустройства является дефицит водителей и механизаторов.

Нам требуются водители пятых и шестых разрядов. Обсуждается, чтобы их не привлекали к мобилизации.
Антон Иванов

Губернатор отметил, что под бронь эти категории не подпадают. Гладков также подчеркнул, что проблема с водителями и трактористами в зимний период будет не только в Белгороде, но и во всех муниципалитетах.

Вячеслав Гладков напомнил, что во время пандемии ковида проводилась работа с колледжами и институтами по изменению образовательных программ и привлечению студентов учиться на востребованных в области специальностях.

Мы количественно понимаем объём проблемы. Мне хотелось бы увидеть, как мы отреагировали на проблему с точки зрения системного подхода. На рынке мы не сможем восполнить вакансии.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил через неделю доложить о том, как продвигается решение проблемы с вакансиями трактористов и водителей.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Частичная мобилизация#Белгорблагоустройство#Вакансии#Дефицит кадров
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