Как мобилизация трактористов и водителей повлияет на экономику Белгорода?

Вячеслав Гладков поинтересовался у мэра Антона Иванова, как призыв трактористов и водителей в рамках частичной мобилизации повлияет на экономику города. Отметим, что на данный момент одной из основных проблем Белгорблагоустройства является дефицит водителей и механизаторов.
Нам требуются водители пятых и шестых разрядов. Обсуждается, чтобы их не привлекали к мобилизации.
Антон Иванов
Губернатор отметил, что под бронь эти категории не подпадают. Гладков также подчеркнул, что проблема с водителями и трактористами в зимний период будет не только в Белгороде, но и во всех муниципалитетах.
Вячеслав Гладков напомнил, что во время пандемии ковида проводилась работа с колледжами и институтами по изменению образовательных программ и привлечению студентов учиться на востребованных в области специальностях.
Мы количественно понимаем объём проблемы. Мне хотелось бы увидеть, как мы отреагировали на проблему с точки зрения системного подхода. На рынке мы не сможем восполнить вакансии.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил через неделю доложить о том, как продвигается решение проблемы с вакансиями трактористов и водителей.