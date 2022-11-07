За два месяца на Белгородский район упали порядка 1,5 тыс. снарядов

По данным правительства Белгородской области, в вузах региона учатся 62,5 тысячи человек. Из них 49 тыс. человек получают высшее образование, 13,5 тысяч – среднее профессиональное. До 1 декабря студенты занимаются дистанционно из-за неспокойной оперативной обстановки.