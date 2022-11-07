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За два месяца на Белгородский район упали порядка 1,5 тыс. снарядов

Вчера, 16:56
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
О последствиях обстрелов Белгородского района губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 7 ноября во время заседания совета ректоров в БГТУ им. В.Г. Шухова. На нём присутствовал министр науки и высшего образованию РФ Валерий Фальков.

По словам губернатора Белгородской области, за два месяца только на территорию Белгородского района упали порядка 1,5 тыс. снарядов.

Глава региона подчеркнул, что в сложившихся условиях перед вузам стоит непростая задача: сохранить число студентов и набрать в перспективе новых.

Если мы не предложим более качественные вещи, то к нам не приедут. Мы должны чётко это понимать. Адаптация к стратегической цели изменилась, планка возросла.
Вячеслав Гладков

По данным правительства Белгородской области, в вузах региона учатся 62,5 тысячи человек. Из них 49 тыс. человек получают высшее образование, 13,5 тысяч – среднее профессиональное. До 1 декабря студенты занимаются дистанционно из-за неспокойной оперативной обстановки.

Напомним, 4 ноября ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены двух частных домов. Сам посёлок находится в 28 км от Белгорода. 

А 30 октября под обстрел попало село Никольское Белгородского района. Снаряды повредили линию электропередачи. 

 

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