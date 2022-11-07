За два месяца на Белгородский район упали порядка 1,5 тыс. снарядов

По словам губернатора Белгородской области, за два месяца только на территорию Белгородского района упали порядка 1,5 тыс. снарядов.
Глава региона подчеркнул, что в сложившихся условиях перед вузам стоит непростая задача: сохранить число студентов и набрать в перспективе новых.
Если мы не предложим более качественные вещи, то к нам не приедут. Мы должны чётко это понимать. Адаптация к стратегической цели изменилась, планка возросла.
Вячеслав Гладков
По данным правительства Белгородской области, в вузах региона учатся 62,5 тысячи человек. Из них 49 тыс. человек получают высшее образование, 13,5 тысяч – среднее профессиональное. До 1 декабря студенты занимаются дистанционно из-за неспокойной оперативной обстановки.
Напомним, 4 ноября ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены двух частных домов. Сам посёлок находится в 28 км от Белгорода.
А 30 октября под обстрел попало село Никольское Белгородского района. Снаряды повредили линию электропередачи.