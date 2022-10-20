Как восстанавливают дома в Белгородском районе после обстрела 16 октября

Изначально повреждения зафиксировали в 58 жилых домах, но после подомового обхода выяснилось, что от обстрела пострадали ещё три дома. Таким образом, в ходе обстрела села Никольское 16 октября повреждения получил 61 дом.
С момента прилёта мы сразу начали подомовой обход. Определяли степень повреждения, объёмы работ. С понедельника у нас здесь работает подрядная организация, которая занимается восстановительными работами.
Сергей Власов, замглавы Белгородского района
В основном в домах были выбиты окна и повреждена кровля. В некоторых домовладениях пострадали заборы, хозпостройки и теплицы. По трём домам, которые находятся вблизи места прилёта, будет проводиться экспертиза.
Один дом, скорее всего, восстановить не получится, его придётся сносить и строить заново. Два остальных дома, может, будем восстанавливать, но пока ждём экспертизу.
Сергей Власов
Подрядные организации начали работать в селе с понедельника, 17 октября. В первую очередь рабочие устраняют повреждения кровли и занимаются заменой оконных проёмов. После этого начнётся восстановление заборов и хозпостроек. Ежедневно в селе работает больше 20 человек. Восстановить домовладения обещают в течение одного — полутора месяцев.
У людей встревоженное настроение, но все адекватно воспринимают всё, идут на контакт. Со всеми общаемся. Даже если мы не нашли какое-то повреждения, люди сами приходят к нам. Мы фиксируем, не отказываем, восстанавливаем.
Сергей Власов
Напомним, в ходе обстрела Никольского пенсионер получил контузию. В этот день ему оказали всю необходимую медпомощь.