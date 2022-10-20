Как восстанавливают дома в Белгородском районе после обстрела 16 октября

Подрядные организации начали работать в селе с понедельника, 17 октября. В первую очередь рабочие устраняют повреждения кровли и занимаются заменой оконных проёмов. После этого начнётся восстановление заборов и хозпостроек. Ежедневно в селе работает больше 20 человек. Восстановить домовладения обещают в течение одного — полутора месяцев.