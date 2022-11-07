Депутат заксобрания Ленинградской области Александр Русских в беседе с журналистом отметил, что ЧВК «Вагнера» встала на подмогу России, поэтому открытие центра очень важно. По словам депутата, многие россияне сталкиваются с проблемой реализации своего потенциала. Он считает, что решить этот вопрос должен помочь открывшийся центр.