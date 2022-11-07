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В символичную дату: в России 4 ноября открылся «ЧВК Вагнер Центр»

Вчера, 14:19
Фото: Народные новости
На базе центра разместят проектировщиков, айтишников и изобретателей, которые будут способствовать развитию военной отрасли в РФ. На место событий отправился корреспондент «Народных новостей».

4 ноября в России открылся «ЧВК Вагнер Центр». На его базе проектировщики, IT-специалисты и изобретатели будут разрабатывать стартапы и проекты для развития военной отрасли в РФ.

Депутат заксобрания Ленинградской области Александр Русских в беседе с журналистом отметил, что ЧВК «Вагнера» встала на подмогу России, поэтому открытие центра очень важно. По словам депутата, многие россияне сталкиваются с проблемой реализации своего потенциала. Он считает, что решить этот вопрос должен помочь открывшийся центр.

В первый день работы была показана выставка беспилотников и дронов. Русских уточнил, что появится возможность запустить разработки в серийное производство.

Другие гости также поддержали мнение депутата. В частности, они уверены, что открытие подобного места поможет усилить обороноспособность страны. Также уточняется, что разработчикам не придётся выплачивать аренду.

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что в городах РФ тоже могут появиться подобные центры. В первый день работы поступило большое количество заявок по различным направлениям. Их рассмотрят сотрудники организации.

В первый день работы обсуждались вопросы информационной безопасности страны, развития медиатехнологий с учётом СВО, важности коммуникации государства, бизнеса и общества.

 

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