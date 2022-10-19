«ЧВК Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения в Белгородской области. Евгений Пригожин рассказал журналистам об участии компании в обороне региона.
Пригожин заявил, что бойцы активно занимаются строительством фортификационных сооружений на Белгородчине и в ЛДНР. Он подчеркнул, что ЧВК готова оказать помощь и другим регионам в случае необходимости.
Бойцы «ЧВК Вагнера» построили полосу оборонительных сооружений в Донбассе – «Линию Вагнера». В Белгородской области ведут такую же работу. Пригожин ещё две недели назад отправил в регион своего представителя – Героя России Андрея Богатова. Он же занимается формированием народного ополчения.
Бизнесмен рассказал, что готов сотрудничать с регионами, расположенными рядом с Украиной. Это Крым и Севастополь, Краснодарский край, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.