Режим ЧС в приграничье, хлеб для богохульников и отмена увеселений: итоги дня

В приграничных районах Белгородской области могут ввести режим ЧС. Уточняется, что это распространяется не на все населённые пункты, а на те, которые подвергались обстрелам и откуда вывезли почти всё население.
Речь о сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка в Белгородском районе. В Шебекинском горокруге это село Середа. Также в список попали населённые пункты в Валуйском горокруге и Краснояружском районе.
Белгородский минкульт предлагает заменить увеселительные мероприятия на просветительские. Ещё в начале октября такие же рекомендации поступили от министерства культуры РФ.
Согласно рекомендациям, во время проведения мероприятий нужно увлекательно преподносить достижения культуры, науки и т. д. Это делается во избежание негативной оценки в обществе. Меры будут действовать до конца СВО.
Оскорбление чувств верующих
В Белгороде хлеб «Колоса» «оскорбил чувства верующих». Проблема оказалась в упаковке. На производителя губернатору Вячеславу Гладкову пожаловалась местная жительница.
На упаковках изображён князь Владимир с крестом в руке. Он крестил Русь. Упаковки оказываются в мусорке, а белгородка посчитала это осквернением.