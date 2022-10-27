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Режим ЧС в приграничье, хлеб для богохульников и отмена увеселений: итоги дня

Вчера, 16:00
В приграничных районах региона могут ввести режим ЧС, увеселительные мероприятия предлагают заменить просветительскими, а хлеб «оскорбил чувства верующих».

Введение режима ЧС

В приграничных районах Белгородской области могут ввести режим ЧС. Уточняется, что это распространяется не на все населённые пункты, а на те, которые подвергались обстрелам и откуда вывезли почти всё население.

Речь о сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка в Белгородском районе. В Шебекинском горокруге это село Середа. Также в список попали населённые пункты в Валуйском горокруге и Краснояружском районе.

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Просветительские мероприятия

Белгородский минкульт предлагает заменить увеселительные мероприятия на просветительские. Ещё в начале октября такие же рекомендации поступили от министерства культуры РФ.

Согласно рекомендациям, во время проведения мероприятий нужно увлекательно преподносить достижения культуры, науки и т. д. Это делается во избежание негативной оценки в обществе. Меры будут действовать до конца СВО.

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Оскорбление чувств верующих

В Белгороде хлеб «Колоса» «оскорбил чувства верующих». Проблема оказалась в упаковке. На производителя губернатору Вячеславу Гладкову пожаловалась местная жительница.

На упаковках изображён князь Владимир с крестом в руке. Он крестил Русь. Упаковки оказываются в мусорке, а белгородка посчитала это осквернением.

В Белгороде хлеб «Колоса» «оскорбил чувства верующих»
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#Евгений Грицков#Общество#Режим ЧС#Отмена праздников до конца СВО#Хлеб для богохульников
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