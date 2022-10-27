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До конца СВО в Белгородской области праздники заменят на просветительские мероприятия

Сегодня, 08:47
Фото: Bel.ru
Они не будут вызывать негативную оценку в условиях СВО, следует из рекомендации минкульта региона, пишет «Фонарь».

До конца спецоперации в Белгородской области вместо увеселительных мероприятий будут просветительские. Решение объясняется тем, что последние не вызывают негативную оценку в обществе.

В минкульте области опубликовали соответствующую рекомендацию. Согласно документу, в целях придания досугово-развлекательным мероприятиям просветительской направленности нужно увлекательно преподносить достижения науки, культуры, обратить внимание на социальные проблемы.

Рекомендовано предоставлять информационную справку перед мероприятием. Речь, например, о биографии композитора, если люди посещают концерт классической музыки.

Ещё в начале октября стало известно об аналогичной рекомендации Минкульта РФ. Отдельно в разных регионах страны подойдут к празднованию Нового года.

В Белгороде решили не ставить большой каток на Соборной площади. Неизвестно, что будет с ёлкой. Губернатор Вячеслав Гладков ранее говорил, что чувствует себя как «главный новогодний злодей».

 

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#Общество#Операция на Украине#Министерство культуры#Евгений Грицков#Отмена увеселительных мероприятий
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