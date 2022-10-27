В приграничных районах Белгородской области могут ввести режим ЧС

На комиссиях обсудят вопрос введения режима чрезвычайной ситуации в следующих населённых пунктах, которые в последние месяцы подвергались обстрелом и откуда вывезено практически всё население:
— сёла Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка в Белгородском районе;
— сёла Логачёвка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторы Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского горокруга;
— село Староселье Краснояружского района;
— село Середа Шебекинского городского округа.
Это те населённые пункты, которые в последние месяцы, к сожалению, не сходят с тревожных полос всех информационных агентств, где постоянно идут обстрелы, где население практически полностью отселено. Введение ЧС поможет получить компенсацию за аренду жилья, если человек не остановился в ПВР или у родственников. Все подробности — у глав районов и округов.
Вячеслав Гладков