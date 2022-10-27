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В приграничных районах Белгородской области могут ввести режим ЧС

Вчера, 12:57
В 16:00 27 октября пройдут заседания комиссий по этому вопросу, сообщил Вячеслав Гладков.

На комиссиях обсудят вопрос введения режима чрезвычайной ситуации в следующих населённых пунктах, которые в последние месяцы подвергались обстрелом и откуда вывезено практически всё население:

— сёла Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка в Белгородском районе;

— сёла Логачёвка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторы Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского горокруга;

— село Староселье Краснояружского района;

— село Середа Шебекинского городского округа.

Это те населённые пункты, которые в последние месяцы, к сожалению, не сходят с тревожных полос всех информационных агентств, где постоянно идут обстрелы, где население практически полностью отселено. Введение ЧС поможет получить компенсацию за аренду жилья, если человек не остановился в ПВР или у родственников. Все подробности — у глав районов и округов.
Вячеслав Гладков
Режим ЧС в Белгородской области вводить не будут
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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Вячеслав Гладков#Приграничные регионы#Введение режима ЧС#Чрезвычайная ситуация
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