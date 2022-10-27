Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС

Жителей этих сёл переселят в безопасные места, им будут выплачивать 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах Белгородской области. Многодетные семьи получат на эти цели по 15 тысяч рублей. Кроме этого, по 3 тысячи рублей в месяц будут выплачивать на питание каждого ребёнка.