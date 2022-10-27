Жителей четырёх сёл под Белгородом эвакуируют из-за введения режима ЧС

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка в Краснооктябрьском сельском поселении Белгородского района.
Жителей этих сёл переселят в безопасные места, им будут выплачивать 10 тысяч рублей на съём жилья в пределах Белгородской области. Многодетные семьи получат на эти цели по 15 тысяч рублей. Кроме этого, по 3 тысячи рублей в месяц будут выплачивать на питание каждого ребёнка.
«Уважаемые жители! Обеспечение вашей безопасности – это наша первостепенная задача. Я остаюсь на месте, все оперативные службы круглосуточно несут своё дежурство. Помните: вместе мы со всем справимся!» - написал глава района на своей странице в соцсети.
Ранее введение режима ЧС в 12 приграничных сёлах и хуторах анонсировал глава региона Вячеслав Гладков.