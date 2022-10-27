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Гладков рассказал о получении паспортов в Белгородской области для жителей ЛНР

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
К губернатору обратилась белгородка и рассказала, что её бабушка из ЛНР не может получать пенсию, потому что у неё нет российского паспорта.
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Беженцы

Вячеслав Гладков рассказал о получении российских паспортов для жителей ЛНР. К главе региона обратилась женщина, бабушка которой не может получать пенсию из-за паспорта.

Гладков ответил, что бабушка должна прийти в миграционную службу. Далее женщине нужно подать заявление соответствующего образца.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области гражданство РФ в 2022 году получили 6294 гражданина Украины. Это практически вдвое больше, чем в 2021 году. Напомним, беженцам из ЛДНР предоставляется единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.

 

Как жителям ЛНР получить паспорт России в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Общество#Беженцы#Вячеслав Гладков#Получение гражданства#Новые регионы России
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