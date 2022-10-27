Гладков рассказал о получении паспортов в Белгородской области для жителей ЛНР

Вячеслав Гладков рассказал о получении российских паспортов для жителей ЛНР. К главе региона обратилась женщина, бабушка которой не может получать пенсию из-за паспорта.
Гладков ответил, что бабушка должна прийти в миграционную службу. Далее женщине нужно подать заявление соответствующего образца.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области гражданство РФ в 2022 году получили 6294 гражданина Украины. Это практически вдвое больше, чем в 2021 году. Напомним, беженцам из ЛДНР предоставляется единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.