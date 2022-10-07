Какие выплаты получают беженцы из ЛДНР и Украины в Белгородской области

С конца февраля 2022 года в Белгородскую область, как и в другие регионы страны, массово прибывали вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Редакция «Бел.Ру» направила запрос в областное правительство, чтобы выяснить, сколько денег выплачивают беженцам по приезде в Россию.