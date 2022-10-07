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Какие выплаты получают беженцы из ЛДНР и Украины в Белгородской области

7 октября 09:40
Фото: Bel.ru
Вынужденным переселенцам положен ряд выплат из федерального бюджета. Подробнее — в материале.

С конца февраля 2022 года в Белгородскую область, как и в другие регионы страны, массово прибывали вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Редакция «Бел.Ру» направила запрос в областное правительство, чтобы выяснить, сколько денег выплачивают беженцам по приезде в Россию.

Власти заявили, что лицам без гражданства, которые прибыли из ЛДНР и Украины в экстренном порядке, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Также с 1 июля 2022 года вынужденным переселенцам, которые прибыли в Россию после 18 февраля, положен ряд выплат из средств федерального бюджета.

Пенсионные и социальные выплаты:

  • 10 тысяч рублей — ежемесячная социальная выплата инвалидам;
  • 10 тысяч рублей — ежемесячная пенсионная выплата;
  • 3 тысячи рублей — доплата к ежемесячной пенсионной или выплате инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим 80 лет;
  • 5 тысяч рублей — ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны.

Выплаты беременным женщинам:

  • 10 тысяч рублей — единовременная выплата беременным женщинам;
  • 20 тысяч рублей — единовременная выплата при рождении ребёнка.

Выплаты на детей:

  • 4 тысячи рублей — ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
  • 15 тысяч рублей — ежемесячная выплата на несовершеннолетнего ребёнка, который находится под опекой или попечительством;
  • 4 тысячи рублей — ежемесячная выплата на каждого ребёнка в возрасте до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации;
  • 10 тысяч рублей — ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребёнка.

Как получить выплаты?

Выплаты производятся гражданам на лицевые счета, которые открыты в кредитных организациях Российской Федерации.

Отметим, что выплаты не производятся из областного бюджета. Деньги направляют из федеральной казны.

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#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Беженцы#Выплаты
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