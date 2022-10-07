Какие выплаты получают беженцы из ЛДНР и Украины в Белгородской области

С конца февраля 2022 года в Белгородскую область, как и в другие регионы страны, массово прибывали вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Редакция «Бел.Ру» направила запрос в областное правительство, чтобы выяснить, сколько денег выплачивают беженцам по приезде в Россию.
Власти заявили, что лицам без гражданства, которые прибыли из ЛДНР и Украины в экстренном порядке, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства выделены из федерального бюджета.
Также с 1 июля 2022 года вынужденным переселенцам, которые прибыли в Россию после 18 февраля, положен ряд выплат из средств федерального бюджета.
Выплаты производятся гражданам на лицевые счета, которые открыты в кредитных организациях Российской Федерации.
Отметим, что выплаты не производятся из областного бюджета. Деньги направляют из федеральной казны.