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Совладелец с гражданством Украины отказался от доли в белгородском «ЮВМ Пласт»

Вчера, 12:29
Фото: 1MI
Виталий Кравец, которому принадлежало 12,5 % доли в УК, вышел из числа собственников, следует из данных СПАРК.

Совладелец с украинским гражданством вышел из числа собственников в белгородском «ЮВМ Пласт». Ранее ему принадлежало 12,5 % доли в уставном капитале.

Компания зарегистрирована в Шебекино в 2017 году. Чистая прибыль в 2021 году превысила 13,5 млн рублей. Предприятие занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Напомним, 10 октября белгородский бизнесмен Фёдор Жерновой передал доли трёх своих компаний другой принадлежащей ему компании в Белгороде. Совладельцем стало ООО «Городские технологии».

Также ранее сообщалось, что Владимир Зотов передал Наталье Корольковой долю в Белгородском электромеханическом заводе. 

 

Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде
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#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Белгородская компания#Совладелец#Гражданство Украины#Отказ от доли#Наталья Корявых
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