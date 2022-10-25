Совладелец с гражданством Украины отказался от доли в белгородском «ЮВМ Пласт»

Совладелец с украинским гражданством вышел из числа собственников в белгородском «ЮВМ Пласт». Ранее ему принадлежало 12,5 % доли в уставном капитале.
Компания зарегистрирована в Шебекино в 2017 году. Чистая прибыль в 2021 году превысила 13,5 млн рублей. Предприятие занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
Напомним, 10 октября белгородский бизнесмен Фёдор Жерновой передал доли трёх своих компаний другой принадлежащей ему компании в Белгороде. Совладельцем стало ООО «Городские технологии».
Также ранее сообщалось, что Владимир Зотов передал Наталье Корольковой долю в Белгородском электромеханическом заводе.