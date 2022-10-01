Гражданство, дети и кредиты: что волнует мобилизованных белгородцев

Во время визита губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с командованием, прошёлся по казармам, посмотрел, как размещён личный состав: где спят, на чём спят, чем укрываются.
Посмотрел, чем кормят. Если честно, остался доволен, искренне говорю, что питание отличное. Это даже не моё мнение, а тех, кто сейчас находится там. ⠀
Вячеслав Гладков
Также губернатор отметил, что он поговорил со всеми жителями Белгородской области, которые сейчас призваны. От них поступает очень много вопросов.
В первую очередь, все переживают за свои семьи, которые остались. У каждого, конечно, своя история. У кого-то жена — гражданка другой страны, ещё не получила гражданство, дети есть: как быть в этой ситуации, помогите с получением российского гражданства. У кого-то кредиты, у кого-то банкротство, у кого-то частные предприятия. Там, где успевал, помогаем. Там, где нужно время, всё берём на учёт. Представитель находится при части — стараемся оперативно на все вопросы отвечать.
Вячеслав Гладков
Встретился губернатор и с родственниками, которые стояли на КПП.
Женщины, конечно, переживают более эмоционально. Отцы сдержаны. Мы гордимся нашими парнями! И делали, и делаем всё, чтобы помочь им. ⠀
Вячеслав Гладков
По словам главы региона, мобилизованные белгородцы одеждой полностью укомплектованы.
Очень порадовало то, что идёт обучение. Увидел, как это происходит. Очень понравился командир части, просто молодец! Во всём, что от нас зависит, конечно, будем помогать.
Вячеслав Гладков
По итогам губернатор сообщил, что власти держат ситуацию на контроле и постараются выстроить систему обратной связи помощи тем семьям, которые остаются дома.