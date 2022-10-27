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Как жителям ЛНР получить паспорт России в Белгородской области

Сегодня, 05:18
Фото: https://vk.com/gladkov_vv

Гладков рассказал, как жителям ЛНР получить паспорт РФ в Белгородской области

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области обратилась местная жительница по имени Катя Чебукина. Она рассказала, что к ней приехала бабушка из ЛНР, но не может получить здесь пенсию, так как нет российского паспорта.

Вячеслав Гладков ответил, что вопросами оформления российских паспортов в России занимается миграционная служба. Поэтому жительнице ЛНР нужно прийти в миграционную службу по месту жительства и написать соответствующее заявление.

Напомним, 30 сентября ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская республики Украины вошли в состав России, в Кремле в этот день подписали договоры о вхождении новых территорий в состав РФ.

На церемонии присутствовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что после вхождения новых регионов в состав России граница Белгородской области с Украиной сократилась на треть.

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