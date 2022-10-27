Как жителям ЛНР получить паспорт России в Белгородской области

Вячеслав Гладков ответил, что вопросами оформления российских паспортов в России занимается миграционная служба. Поэтому жительнице ЛНР нужно прийти в миграционную службу по месту жительства и написать соответствующее заявление.
Напомним, 30 сентября ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская республики Украины вошли в состав России, в Кремле в этот день подписали договоры о вхождении новых территорий в состав РФ.
На церемонии присутствовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что после вхождения новых регионов в состав России граница Белгородской области с Украиной сократилась на треть.