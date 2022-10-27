Как жителям ЛНР получить паспорт России в Белгородской области

Гладков рассказал, как жителям ЛНР получить паспорт РФ в Белгородской области

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области обратилась местная жительница по имени Катя Чебукина. Она рассказала, что к ней приехала бабушка из ЛНР, но не может получить здесь пенсию, так как нет российского паспорта.

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