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На что не хватит? Минфин сократил трансферы в Белгородскую область на 2,3 млрд рублей

Вчера, 11:51
Фото: 1MI
Мера федерального правительства затронула каждый пятый регион России. В Белгородской области они сократились на 12 %, сообщает РБК.

Трансферты в Белгородскую область сократились на 12 % – на 2,3 млрд рублей. Минфин сократил безвозмездные поступления в каждый пятый регион РФ, пишет издание.

Лидирует в этом плане Калининградская область, поступления в которую уменьшились на 36 % – 18 млрд рублей. На строчку ниже оказалась Магаданская область с сокращением в 35 % – на 4,8 млрд рублей.

В Орловской и Брянской областях трансферты уменьшились менее чем на 10 %. Также отмечается, что снижение поступлений по налогу на прибыль за девять месяцев происходило в основном в регионах с высокой долей металлургии в экономике. Это касается как раз Белгородской, Курской и Липецкой областей.

Ранее сообщалось, что доходы в бюджет Белгородской области сократятся на 9,8 млрд рублей. Также предполагалось, что доходы региона уменьшатся на 15 %.

 

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#Евгений Грицков#Экономика#Бюджет#Федеральные трансферы
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