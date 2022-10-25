На что не хватит? Минфин сократил трансферы в Белгородскую область на 2,3 млрд рублей

Трансферты в Белгородскую область сократились на 12 % – на 2,3 млрд рублей. Минфин сократил безвозмездные поступления в каждый пятый регион РФ, пишет издание.
Лидирует в этом плане Калининградская область, поступления в которую уменьшились на 36 % – 18 млрд рублей. На строчку ниже оказалась Магаданская область с сокращением в 35 % – на 4,8 млрд рублей.
В Орловской и Брянской областях трансферты уменьшились менее чем на 10 %. Также отмечается, что снижение поступлений по налогу на прибыль за девять месяцев происходило в основном в регионах с высокой долей металлургии в экономике. Это касается как раз Белгородской, Курской и Липецкой областей.
Ранее сообщалось, что доходы в бюджет Белгородской области сократятся на 9,8 млрд рублей. Также предполагалось, что доходы региона уменьшатся на 15 %.