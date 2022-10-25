На что не хватит? Минфин сократил трансферы в Белгородскую область на 2,3 млрд рублей

В Орловской и Брянской областях трансферты уменьшились менее чем на 10 %. Также отмечается, что снижение поступлений по налогу на прибыль за девять месяцев происходило в основном в регионах с высокой долей металлургии в экономике. Это касается как раз Белгородской, Курской и Липецкой областей.