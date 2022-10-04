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Регионам разрешили покупать за счёт бюджетов беспилотники и средства радиосвязи

4 октября 06:53
Фото: 1MI
Соответствующее постановление выпустило правительство РФ. Полный список предметов, которые разрешили закупать регионам на фоне продолжающейся частичной мобилизации, опубликован в документе.

Правительство РФ разрешило регионам закупать за счёт бюджетов некоторые товары. Об этом говорится в постановлении от 3 октября.

В список предметов, которые разрешили закупать регионам, вошли товары двойного назначения, беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, приборы обнаружения оптических, лазерных и иных систем наведения и прочее.

Это товары могут приобрести региональные и местные власти, бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия. Меру приняли на фоне продолжающейся частичной мобилизации в стране.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что новогодние праздники в Белгороде пройдут без дорогостоящего катка на Соборной площади и закупки новых украшений. Однако сэкономленные средства власти решили направить на погашение текущего дефицита регионального бюджета.

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#Общество#Закупка#Беспилотники#Регионы#Инна Рогова
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