Регионам разрешили покупать за счёт бюджетов беспилотники и средства радиосвязи

Правительство РФ разрешило регионам закупать за счёт бюджетов некоторые товары. Об этом говорится в постановлении от 3 октября.
В список предметов, которые разрешили закупать регионам, вошли товары двойного назначения, беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, приборы обнаружения оптических, лазерных и иных систем наведения и прочее.
Это товары могут приобрести региональные и местные власти, бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия. Меру приняли на фоне продолжающейся частичной мобилизации в стране.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что новогодние праздники в Белгороде пройдут без дорогостоящего катка на Соборной площади и закупки новых украшений. Однако сэкономленные средства власти решили направить на погашение текущего дефицита регионального бюджета.