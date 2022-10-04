Регионам разрешили покупать за счёт бюджетов беспилотники и средства радиосвязи

В список предметов, которые разрешили закупать регионам, вошли товары двойного назначения, беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, приборы обнаружения оптических, лазерных и иных систем наведения и прочее.