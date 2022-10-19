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Бюджет Белгорода получит 180 млн рублей на содержание беженцев и другие нужды

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI
В городской бюджет на 2022 год внесут изменения. Доход составит более 19,7 млрд рублей, сообщили в мэрии.

В бюджет Белгорода внесут изменения. В планах увеличить доходную часть бюджета на 180,8 млн рублей. Доход составит 19 млрд 784 млн 291,6 тыс. рублей.

Проект о корректировке параметров бюджета представил заместитель мэра – руководитель комитета финансов и бюджетных отношений Андрей Дятлов. Ожидается поступление средств из регионального бюджета на социально-бытовое обустройство беженцев с Украины. Доходы городского бюджета направят на увеличение резервного фонда, горячее питание и охрану в образовательных учреждениях.

Расходы при этом составят 19 млрд 794 291,6 тыс. рублей. Дефицит будет в размере 10 млн рублей – 0,2 % от общего дохода.

 

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#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Бюджет города#Субсидии из областного бюджета#Беженцы#Наталья Корявых
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