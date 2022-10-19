Бюджет Белгорода получит 180 млн рублей на содержание беженцев и другие нужды

В бюджет Белгорода внесут изменения. В планах увеличить доходную часть бюджета на 180,8 млн рублей. Доход составит 19 млрд 784 млн 291,6 тыс. рублей.
Проект о корректировке параметров бюджета представил заместитель мэра – руководитель комитета финансов и бюджетных отношений Андрей Дятлов. Ожидается поступление средств из регионального бюджета на социально-бытовое обустройство беженцев с Украины. Доходы городского бюджета направят на увеличение резервного фонда, горячее питание и охрану в образовательных учреждениях.
Расходы при этом составят 19 млрд 794 291,6 тыс. рублей. Дефицит будет в размере 10 млн рублей – 0,2 % от общего дохода.