Бюджет Белгорода получит 180 млн рублей на содержание беженцев и другие нужды

Проект о корректировке параметров бюджета представил заместитель мэра – руководитель комитета финансов и бюджетных отношений Андрей Дятлов. Ожидается поступление средств из регионального бюджета на социально-бытовое обустройство беженцев с Украины. Доходы городского бюджета направят на увеличение резервного фонда, горячее питание и охрану в образовательных учреждениях.