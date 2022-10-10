Доходы в бюджет Белгородской области сократятся на 9,8 млрд рублей

Как сообщил чиновник, изменения касаются доходной части областного бюджета. Её предлагается уменьшить на 9,8 млрд рублей. Из которых 12,2 млрд рублей — сокращение по налоговым и неналоговым доходам (при этом в 2023 году доходная часть увеличится за счёт межбюджетных трансфертов на 251 млн рублей).
Произойдёт и сокращение налога на прибыль — на 19,9 млрд рублей, в том числе почти 25 млрд рублей — это сокращение налога на прибыль от организаций горно-металлургического комплекса. Чиновник отметил, что по плану на 2022 год прогнозировалось, что бюджет получит 119 млрд рублей, но на 1 октября доходы составили около 107 млрд рублей.
Ограничения, которые были введены, к сожалению, снизили налог на прибыль по этим предприятиям. По остальным секторальным направлениям налог на прибыль даже увеличился на 5 млрд рублей.
Владимир Боровик
Боровик отметил, что в 2023 году за счёт увеличения межбюджетных трансфертов доходная часть облбюджета увеличится на 251 млн рублей, а в 2024 году — на 185 млн рублей.
Так, на реализацию мероприятий социально-культурной сферы Белгородская область получит 671 млн рублей, из которых более 180 млн рублей направят на оказание соцпомощи. По мероприятиям по поддержке АПК прирост составит 283 млн рублей, из которых порядка 70 млн рублей пойдут на покрытие части затрат на производство зерновых культур.
По мероприятиям ЖКХ прирост достигнет 502 млн рублей. Основная часть пойдёт на ликвидацию несанкционированных свалок в Белгороде и Грайвороне (более 400 млн рублей).
В целом мы получаем прибавку по межбюджетным трансфертам на 1 млрд рублей в 2022 году. Мы уменьшаем наши доходы на 12 млрд рублей, а расходы — на 2,5 млрд рублей. По собственным средствам сокращение расходов составит 3,8 млрд рублей, но за счёт целевых федеральных средств уменьшение произойдёт на сумму 2,4 млрд рублей.
Реестр дополнительных расходов облбюджета выглядит следующим образом:
Боровик добавил, что госдолг увеличится на 409 млн рублей. Его структура выглядит так:
В целом после внесения корректировок параметры облбюджета будут выглядеть следующим образом: доходы на 2022 год составят 132,8 млрд рублей, расходы — 172 млрд рублей, а дефицит — 39,4 млрд рублей.