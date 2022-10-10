Доходы в бюджет Белгородской области сократятся на 9,8 млрд рублей

Произойдёт и сокращение налога на прибыль — на 19,9 млрд рублей, в том числе почти 25 млрд рублей — это сокращение налога на прибыль от организаций горно-металлургического комплекса. Чиновник отметил, что по плану на 2022 год прогнозировалось, что бюджет получит 119 млрд рублей, но на 1 октября доходы составили около 107 млрд рублей.