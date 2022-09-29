Доход в бюджет Белгородской области прогнозно снизится на 15%

В настоящий момент идёт процесс формирования регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Прогнозный размер поступлений по собственным доходам окончательно не сформирован. Это обусловлено неопределённостью ситуации на рынке железорудной продукции. С учётом текущей динамики поступлений доходов параметры регионального бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году прогнозируются на уровне ожидаемых поступлений в 2022 году.