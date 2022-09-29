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Доход в бюджет Белгородской области прогнозно снизится на 15%

29 сентября 13:07
Фото: Bel.ru
Снижение налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета произойдёт за счёт существенного падения платежей налога на прибыль ряда организаций. Об этом «Бел.Ру» сообщили в областном правительстве.

По информации министерства финансов и бюджетной политики области, в сложившихся геополитических и экономических условиях в 2022 году ожидается снижение налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета на 15% к поступлениям 2021 года. Это произойдёт за счёт существенного падения платежей налога на прибыль организаций от предприятий металлургического кластера региона.

В настоящий момент идёт процесс формирования регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Прогнозный размер поступлений по собственным доходам окончательно не сформирован. Это обусловлено неопределённостью ситуации на рынке железорудной продукции. С учётом текущей динамики поступлений доходов параметры регионального бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году прогнозируются на уровне ожидаемых поступлений в 2022 году.

Существенная доля расходных обязательств региона финансируется за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, объёмы которых на 2023 год доведёт Минфин России значительно позже — ко второму чтению рассмотрения параметров областного бюджета депутатами облдумы.

Предварительные прогнозные параметры областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы рассмотрят на заседании правительства Белгородской области в октябре.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Бюджет#Областной бюджет#Депутаты#Правительство
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