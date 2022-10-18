В Белгородской области восстановили повреждённую контактную сеть ж/д путей

Движение по повреждённым после обстрела ж/д путям восстановили. В 17:30 по ним отправилась электричка.
«Аварийная бригада в кратчайшие сроки восстановила контактную сеть, поврежденную сегодня утром в результате обстрела. В 17.30 по этому участку из Белгорода отправилась электричка. Спасибо всем, кто принимал участие в ремонтных работах», — написал Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Напомним, что утром 18 октября ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в одном из сёл Белгородского района. Движение поездов было временно приостановлено. Планировалось, восстановить движение до 17:00.