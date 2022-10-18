Американский журналист заявил о замалчивании обстрелов Белгорода в западных СМИ

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что западные СМИ замалчивают обстрелы Белгорода, чтобы не выставлять Украину в невыгодном свете, пишут «Народные новости».
Ланкастер побывал в городе и сделал репортаж. Журналист посетил и дом на улице Губкина, который пострадал от падения обломков ракеты. По его словам, ведущие СМИ не покажут эту сторону. Людей он призывает слепо не верить средствам массовой информации и открыть глаза на реальное положение дел.
Ланкастер записал видео с крыши торгового здания, которое находится рядом с пострадавшим домом. Он также пообщался с белгородцами. Его репортаж уже опубликовали в Сети.