Американский журналист заявил о замалчивании обстрелов Белгорода в западных СМИ

Ланкастер побывал в городе и сделал репортаж. Журналист посетил и дом на улице Губкина, который пострадал от падения обломков ракеты. По его словам, ведущие СМИ не покажут эту сторону. Людей он призывает слепо не верить средствам массовой информации и открыть глаза на реальное положение дел.