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Американский журналист заявил о замалчивании обстрелов Белгорода в западных СМИ

Вчера, 11:18
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Патрик Ланкастер побывал в областном центре и отметил, что зарубежные издания не говорят об этих событиях, чтобы не выставлять Украину в невыгодном свете.

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что западные СМИ замалчивают обстрелы Белгорода, чтобы не выставлять Украину в невыгодном свете, пишут «Народные новости».

Ланкастер побывал в городе и сделал репортаж. Журналист посетил и дом на улице Губкина, который пострадал от падения обломков ракеты. По его словам, ведущие СМИ не покажут эту сторону. Людей он призывает слепо не верить средствам массовой информации и открыть глаза на реальное положение дел.

Ланкастер записал видео с крыши торгового здания, которое находится рядом с пострадавшим домом. Он также пообщался с белгородцами. Его репортаж уже опубликовали в Сети.

 

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#Общество#Операция на Украине#Новости Белгорода#Белгород#Патрик Ланкастер#Наталья Корявых#Обстрелы Белгорода#Американский блогер
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