Американец Ланкастер побывал в доме в Белгороде, в который попали обломки ракеты

Специалисты рассказали, что провели подготовительные работы по усилению несущей конструкции и приступили к демонтажу обломков, для этого часть конструкций разберут. Все коммуникации уже восстановлены – тепло, отопление, вода есть. По прогнозу, разбор завалов должны произвести в кратчайшие сроки. Обрушились несущие конструкции технического этажа. Плиты перекрытия повредили квартиру 16 этажа, есть повреждения и в квартире на 15-м этаже.