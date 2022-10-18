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Американец Ланкастер побывал в доме в Белгороде, в который попали обломки ракеты

Вчера, 21:30
Фото: кадр из видео
Зарубежный ютуб-блогер побывал в разрушенных квартирах и на крыше дома на улице Губкина, пострадавшего при обстреле 13 октября.

Американский блогер Патрик Ланкастер сделал репортаж из Белгорода по итогам обстрела города со стороны Украины 13 октября. Иностранец записал видео с крыши соседнего с домом торгового здания, пообщался с белгородками и поднялся на верхний этаж многоквартирного дома, где разрушения были наиболее серьёзными.

Ланкастер показал, что специалисты прикрепили к несущим конструкциям аварийную балку, которая не позволяет трещинам расширяться, а также зашёл в полностью разрушенную от падения крыши комнату.

Специалисты рассказали, что провели подготовительные работы по усилению несущей конструкции и приступили к демонтажу обломков, для этого часть конструкций разберут. Все коммуникации уже восстановлены – тепло, отопление, вода есть. По прогнозу, разбор завалов должны произвести в кратчайшие сроки. Обрушились несущие конструкции технического этажа. Плиты перекрытия повредили квартиру 16 этажа, есть повреждения и в квартире на 15-м этаже.

 

Видео: канал Патрика Ланкастера в Ютубе
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