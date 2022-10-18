Американец Ланкастер побывал в доме в Белгороде, в который попали обломки ракеты

Американский блогер Патрик Ланкастер сделал репортаж из Белгорода по итогам обстрела города со стороны Украины 13 октября. Иностранец записал видео с крыши соседнего с домом торгового здания, пообщался с белгородками и поднялся на верхний этаж многоквартирного дома, где разрушения были наиболее серьёзными.
Ланкастер показал, что специалисты прикрепили к несущим конструкциям аварийную балку, которая не позволяет трещинам расширяться, а также зашёл в полностью разрушенную от падения крыши комнату.
Специалисты рассказали, что провели подготовительные работы по усилению несущей конструкции и приступили к демонтажу обломков, для этого часть конструкций разберут. Все коммуникации уже восстановлены – тепло, отопление, вода есть. По прогнозу, разбор завалов должны произвести в кратчайшие сроки. Обрушились несущие конструкции технического этажа. Плиты перекрытия повредили квартиру 16 этажа, есть повреждения и в квартире на 15-м этаже.