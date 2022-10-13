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«Сверху что-то посыпалось, всё было в цементе»: белгородка рассказала о прилёте в дом

Вчера, 13:17
Фото: Алина Харина / Bel.ru

Жительница пострадавшего от обстрела дома в Белгороде рассказала о прилёте в дом

Девушка живёт на последнем этаже в многоэтажке на улице Губкина, 42г, куда сегодня попал обломок ракеты.

Анастасия с мамой и братом живёт на 16-м этаже многоэтажки на улице Губкина 42г в Белгороде. Сегодня, 13 октября, в крышу дома попал обломок ракеты. Анастасия с мамой в этот момент находилась дома.

Мы не поняли, что произошло. Сначала один раз что-то стукнуло громко, мы подошли к окну, посмотрели, потом второй взрыв. В этот момент что-то посыпалось, всё стало в цементе. Мы зашли в ванную, потом поняли, что всё — нужно уходить. Мы не думали, что попало по дому.
Анастасия

Последствия попадания обломка в дом девушка увидела, когда вышла в кухню: «Вижу, что нет части дома, стены нет».

Фото: Алина Харина / Bel.ru

В момент происшествия в доме отключился свет. Все жители оперативно спустились на улицу, рассказывает женщина.

Будем тут ждать решения. В гостиницу не будем выезжать. Мы вообще вышли без вещей, только куртку успела накинуть. Там всё осталось — деньги, паспорт, одежда.
Анастасия
Фото: Алина Харина / Bel.ru

Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Жителям дома предложили на время разместиться в гостинице или у родственников. Чтобы выявить все последствия разрушений, специалисты осуществляют подомовой обход квартир.

Мы успели закрыть квартиру. Спецслужбы позвали маму, забрали у неё ключи от квартиры, чтобы не взламывать дверь. Нам сказали, что на балконе стёкла вылетели. Сильных повреждений нет.
Анастасия

В настоящий момент известно, что в гостиницу решили уехать 18 человек. Остальные жители многоэтажки на время остановятся у друзей и знакомых.

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