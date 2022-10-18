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Белгородцы смогут вернуться в повреждённую от обстрела многоэтажку в конце недели

Вчера, 13:12
Фото: Bel.ru
Пока возможность вернуться будет только у тех, чьи квартиры не получили повреждения, сообщили в областном правительстве.

Жильцы дома на Губкина, пострадавшего от обстрела, смогут вернуться домой в конце недели. Власти уточняют, что это касается только тех, чьи квартиры не пострадали.

Строительные работы ведутся по плану. Инженерные системы работают в штатном режиме. Часть разрушенных конструкций с технического этажа вывезли, строители усилили несущие стены. Также рабочие смонтировали гидроизоляцию на 15 этаже. На текущий момент ведётся демонтаж плит перекрытия верхних этажей, имеющих повреждения.

Напомним, обломки ракеты упали на жилой дом в Белгороде 13 октября. Никто не погиб и не пострадал. 

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел Белгорода 13 октября#Повреждённый дом на Губкина#Восстановление#Наталья Корявых
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