Белгородцы смогут вернуться в повреждённую от обстрела многоэтажку в конце недели

Жильцы дома на Губкина, пострадавшего от обстрела, смогут вернуться домой в конце недели. Власти уточняют, что это касается только тех, чьи квартиры не пострадали.
Строительные работы ведутся по плану. Инженерные системы работают в штатном режиме. Часть разрушенных конструкций с технического этажа вывезли, строители усилили несущие стены. Также рабочие смонтировали гидроизоляцию на 15 этаже. На текущий момент ведётся демонтаж плит перекрытия верхних этажей, имеющих повреждения.
Напомним, обломки ракеты упали на жилой дом в Белгороде 13 октября. Никто не погиб и не пострадал.