В 1759 домах Белгородской области нет укрытий от обстрелов

На территории Белгородской области расположено 5914 многоквартирных домов, в которых есть 9130 подвалов и техподполий. В 1759 домах нет подвалов либо отсутствует возможность временного размещения людей (старая постройка или подвал с узкими проходами).
По словам замгубернатора Константина Полежаева, муниципальные образования области проработали вопрос альтернативного размещения людей в таких домах в случае ЧС. Жители региона смогут укрыться в ближайших паркингах, офисных зданиях, торговых центрах. Информация о том, где укрыться в случае обстрела, размещена на стендах возле входа в дом.
Напомним, до конца недели городские власти будут проверять освещение, температуру и уровень влажности в подвальных помещениях Белгорода.