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В 1759 домах Белгородской области нет укрытий от обстрелов

Сегодня, 06:50
Фото: Bel.ru
В таких случаях во время ЧС белгородцы смогут укрыться в ближайших торговых центрах, офисных помещениях и паркингах. Вопрос обсудили во время оперсовещания правительства области 17 октября.

На территории Белгородской области расположено 5914 многоквартирных домов, в которых есть 9130 подвалов и техподполий. В 1759 домах нет подвалов либо отсутствует возможность временного размещения людей (старая постройка или подвал с узкими проходами).

По словам замгубернатора Константина Полежаева, муниципальные образования области проработали вопрос альтернативного размещения людей в таких домах в случае ЧС. Жители региона смогут укрыться в ближайших паркингах, офисных зданиях, торговых центрах. Информация о том, где укрыться в случае обстрела, размещена на стендах возле входа в дом.

Напомним, до конца недели городские власти будут проверять освещение, температуру и уровень влажности в подвальных помещениях Белгорода.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Константин Полежаев#Вячеслав Гладков#Подвалы#Мкд#Укрытие
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