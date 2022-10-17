В 1759 домах Белгородской области нет укрытий от обстрелов

По словам замгубернатора Константина Полежаева, муниципальные образования области проработали вопрос альтернативного размещения людей в таких домах в случае ЧС. Жители региона смогут укрыться в ближайших паркингах, офисных зданиях, торговых центрах. Информация о том, где укрыться в случае обстрела, размещена на стендах возле входа в дом.