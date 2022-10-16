Для жителей домов в Белгороде предусмотрят альтернативные укрытия, если нет подвалов

Глава городской администрации Антон Иванов собрал в мэрии руководителей всех городских УК. Он рассказал, что выборочная проверка, которую он провёл на прошлой неделе, показала недочёты в подготовке подвалов в многоквартирных домах.
Исправить ситуацию УК должны до конца следующей недели. Городские власти будут проверять освещение, порядок, температуру и уровень влажности.
Если подвалов нет, то для жителей должны быть предусмотрены и официально закреплены альтернативные укрытия и продуман путь к ним. Главам управ, руководителям УК, старшим по домам важно знать количество маломобильных людей в доме. В случае угрозы продумать эвакуацию. И актуализировать списки жильцов дома.
Антон Иванов
Иванов добавил, что отвечать за выполненную работу будет его первый зам Валентин Демидов.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ключи от подвала МКД должны храниться на первом этаже. Планировалось, что их раздадут старшим по подъездам, активистам, председателям советов домов и добросовестным жителям.