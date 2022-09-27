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В горбольнице № 2 Белгороде отремонтируют подвал для размещения операционной

27 сентября 09:54
Фото: Bel.ru
Уже определили подрядчиков — работами займутся «МастерСтрой» и «Медтехсервис». С первой компанией заключили контракт на 33,6 млн рублей, со второй — на 2,8 млн рублей, следует из распоряжения регионального правительства.

В Белгороде в горбольнице № 2 в подвальном помещении проведут капремонт. Там разместят операционную на два рабочих места.

Строительно-монтажными работами займётся ООО «МастерСтрой», строительно-монтажными и пусконаладочными — ООО «Медтехсервис». С организациями заключили контракты как с единственными подрядчиками.

С ООО «МастерСтрой» контракт заключили на 33,6 млн рублей, с ООО «Медтехсервис» — на 2,8 млн рублей.

Ранее контракт как с единственным подрядчиком заключили с ООО «Даля». Компания займётся строительно-монтажными работами на сетях водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном микрорайоне.

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#Инна Рогова#Город#Эксклюзив#Белгород#Горбольница №2#Капремонт#Подвал#Операционная
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