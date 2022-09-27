В горбольнице № 2 Белгороде отремонтируют подвал для размещения операционной

Уже определили подрядчиков — работами займутся «МастерСтрой» и «Медтехсервис». С первой компанией заключили контракт на 33,6 млн рублей, со второй — на 2,8 млн рублей, следует из распоряжения регионального правительства.

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