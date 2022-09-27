В горбольнице № 2 Белгороде отремонтируют подвал для размещения операционной

В Белгороде в горбольнице № 2 в подвальном помещении проведут капремонт. Там разместят операционную на два рабочих места.
Строительно-монтажными работами займётся ООО «МастерСтрой», строительно-монтажными и пусконаладочными — ООО «Медтехсервис». С организациями заключили контракты как с единственными подрядчиками.
С ООО «МастерСтрой» контракт заключили на 33,6 млн рублей, с ООО «Медтехсервис» — на 2,8 млн рублей.
Ранее контракт как с единственным подрядчиком заключили с ООО «Даля». Компания займётся строительно-монтажными работами на сетях водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном микрорайоне.