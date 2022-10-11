После обстрела курского Тёткино тяжёлые ранения получили два человека

После обстрела посёлка Тёткино 10 октября серьёзно пострадали два человека. Об их состоянии рассказал курский губернатор Роман Старовойт. Он также сообщил о повреждениях в населённом пункте.
В результате атаки ранения получила семейная пара. Их вертолётом отправили в Курск. Раненые находятся в тяжёлом состоянии. Мужчина находится в хирургии, женщина — в ожоговом отделении. За их состоянием в режиме онлайн наблюдают столичные специалисты.
В момент прилёта супруги находились в двухэтажном доме. Повреждения получила 21 квартира. Здание не подлежит ремонту. Жильцам предложат компенсацию для покупки нового жилья.
На территории спиртзавода повреждены электрические кабельные линии. Восстанавливать их начнут завтра. К ремонту газовой трубы уже приступили. Планируется запустить часть производства к вечеру 11 октября.