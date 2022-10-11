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После обстрела курского Тёткино тяжёлые ранения получили два человека

Вчера, 14:20
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
В населённый пункт приехал губернатор Роман Старовойт. Он оценил состояние посёлка после атаки и рассказал о состоянии пострадавших, пишут «Курские известия».

После обстрела посёлка Тёткино 10 октября серьёзно пострадали два человека. Об их состоянии рассказал курский губернатор Роман Старовойт. Он также сообщил о повреждениях в населённом пункте.

В результате атаки ранения получила семейная пара. Их вертолётом отправили в Курск. Раненые находятся в тяжёлом состоянии. Мужчина находится в хирургии, женщина — в ожоговом отделении. За их состоянием в режиме онлайн наблюдают столичные специалисты.

В момент прилёта супруги находились в двухэтажном доме. Повреждения получила 21 квартира. Здание не подлежит ремонту. Жильцам предложат компенсацию для покупки нового жилья.

На территории спиртзавода повреждены электрические кабельные линии. Восстанавливать их начнут завтра. К ремонту газовой трубы уже приступили. Планируется запустить часть производства к вечеру 11 октября.

 

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#Происшествия#Операция на Украине#Курская область#Обстрел со стороны Украины#Пострадавшие#Наталья Корявых
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