После обстрела курского Тёткино тяжёлые ранения получили два человека

В результате атаки ранения получила семейная пара. Их вертолётом отправили в Курск. Раненые находятся в тяжёлом состоянии. Мужчина находится в хирургии, женщина — в ожоговом отделении. За их состоянием в режиме онлайн наблюдают столичные специалисты.