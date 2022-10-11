Как вести себя при обстреле: карточки

В случае обстрела находящимся в здании белгородцам рекомендуют спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг. Информация о том, где можно найти ключи от подвалов, должна быть на подъездах МКД. При этом, помимо подвалов или паркинга, белгородцам ранее порекомендовали прятаться в зданиях торговых и офисных центров.
Если же подвала нет, а остальные перечисленные объекты расположены далеко, перейдите в помещение с несущими стенами, сядьте на пол и пригнитесь. Постарайтесь оставаться как можно дальше от окон. Спасатели подчёркивают, что самым безопасным местом в квартире является ванная комната.
В случае нахождения на улице при свисте снаряда падайте на землю и закрывайте голову руками. Укрытием могут послужить ближайшее здание, подземный переход, паркинг. Если их рядом нет, выберете любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции.
Если вы находитесь в автомобиле или общественном транспорте, после остановки ползком переместитесь от машины, ложитесь на землю, присмотрите рядом более надёжное укрытие и, когда взрывы прекратятся, бегите к нему.
После того, как обстрел закончится, не спешите сразу выйти из укрытия, переждите какое-то время. Уже на улице смотрите под ноги, не поднимайте с земли боеприпасы. Детей необходимо постоянно держать возле себя.
За минувшую неделю со стороны Украины более 100 раз обстреляли населённые пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях. В Белгородской области с начала октября погибли две женщины — 48-летняя жительница Головчино и 74-летняя пенсионерка из Шебекино. При обстреле валуйского села Бирюч 8 октября пострадала 16-летняя девушка. За день до этого в Щетиновке ранило мужчину.
Только накануне под обстрелом ВСУ оказались Шебекино, валуйское село Конопляновка и хутор Масычево в Грайворонском горокруге.