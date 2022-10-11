Как вести себя при обстреле: карточки

В случае обстрела находящимся в здании белгородцам рекомендуют спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг. Информация о том, где можно найти ключи от подвалов, должна быть на подъездах МКД. При этом, помимо подвалов или паркинга, белгородцам ранее порекомендовали прятаться в зданиях торговых и офисных центров.