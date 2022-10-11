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Работники белгородского молочного комплекса попросили вывезти КРС из-за обстрелов

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
К главе региона Вячеславу Гладкову обратились сотрудники Щетиновского молочного комплекса, который находится в Белгородском районе. Они рассказали, что рискуют своими жизнями, находясь на работе. При этом руководство комплекса никаких мер не принимает.

Во время прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратился Василий. Он рассказал, что на Щетиновском молочном комплексе очень сложная ситуация: обстрелы не прекращаются, а КРС содержат не в самых благоприятных условиях.

Кормят и доят животных в перерывах между обстрелами. Сотрудники комплекса рискуют своими жизнями, находясь на работе. Руководство колхоза на данный момент не принимает никаких мер для вывоза КРС из обстреливаемых территорий, что ставит под угрозу жизнь сотрудников и животных молочного комплекса.
Василий

Гладков отметил, что Щетиновка подвергается массированному обстрелу. Он дал поручение своему заместителю Юлии Щедриной связаться с собственниками молочного комплекса.

Мы, конечно, будем стараться помочь в зависимости от ситуации. Если она не изменится, будем предлагать отселять.
Вячеслав Гладков

Также к губернатору обратилась жительница села Щетиновка Татьяна.

Мы живём в Щетиновке, которую обстреливают четвёртый день. Как власти могут нам помочь? Или мы, простые люди, никому не нужны? Неужели нельзя ничего сделать?
Татьяна

Гладков ответил, что администрация района практически в полном составе была в селе.

Готовы к отселению. Оказание помощи идёт. Глава района встретится и ещё раз проговорит. Будем стараться помощь оказать.
Вячеслав Гладков

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Обстрел Щетиновки#Обстрел приграничных пунктов#Молочный комплекс#Гладков#Крс
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