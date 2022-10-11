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Под Белгородом загорелась подстанция после обстрела ВСУ

Вчера, 13:49
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Под удар со стороны Украины вновь попало Шебекино. Местные жители сообщают о крупном пожаре и высоком столбе чёрного дыма. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

11 октября ВСУ ударили по подстанции в Шебекино — повреждён трансформатор. Без электроэнергии осталось более 2 тыс. жителей горокруга, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены.
Вячеслав Гладков

Кадры с места происшествия ранее появились в Сети. На фотографиях видны пожар и высокий столб чёрного дыма. Местные жители также сообщали, что в некоторых домах нет света и воды.

Напомним, что Шебекино со стороны Украины обстреливают с выходных. 8 октября удар пришёлся на окраину города. Жертв и пострадавших не было, повреждения получила только ЛЭП. 10 октября при обстреле погибла 74-летняя женщина, получившая обширные осколочные ранения. 

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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#ВСУ#Подстанция#Электричество#Инна Рогова
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