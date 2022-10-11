Под Белгородом загорелась подстанция после обстрела ВСУ

11 октября ВСУ ударили по подстанции в Шебекино — повреждён трансформатор. Без электроэнергии осталось более 2 тыс. жителей горокруга, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, обошлось без жертв и пострадавших.
На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены.
Вячеслав Гладков
Кадры с места происшествия ранее появились в Сети. На фотографиях видны пожар и высокий столб чёрного дыма. Местные жители также сообщали, что в некоторых домах нет света и воды.
Напомним, что Шебекино со стороны Украины обстреливают с выходных. 8 октября удар пришёлся на окраину города. Жертв и пострадавших не было, повреждения получила только ЛЭП. 10 октября при обстреле погибла 74-летняя женщина, получившая обширные осколочные ранения.