После обстрела в Валуйках появился стихийный мемориал

Возле дома погибшего 32-летнего жителя Валуек появился стихийный мемориал. Люди несут цветы к месту трагедии, сообщает источник.
ВСУ обстреляли Валуйки ночью 16 сентября. В результате происшествия погиб 32-летний юрист Валуйской ЦРБ. Во время атаки мужчина вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Его накрыло взрывной волной. Ещё два человека пострадали. После оказания медпомощи в больнице их отпустили домой.
От атаки повреждены 72 дома, а ещё девять не подлежат восстановлению. Также сгорели три автомобиля.
От удара пострадала подстанция. Из-за этого в городе и в близлежащих сёлах частично пропало электричество.
Телеграм-каналы заявляли, что Украина обстреливала Валуйки ракетами «Точка-У».