После обстрела в Валуйках появился стихийный мемориал

ВСУ обстреляли Валуйки ночью 16 сентября. В результате происшествия погиб 32-летний юрист Валуйской ЦРБ. Во время атаки мужчина вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Его накрыло взрывной волной. Ещё два человека пострадали. После оказания медпомощи в больнице их отпустили домой.