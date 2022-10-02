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После обстрела в Валуйках появился стихийный мемориал

2 октября 10:12
Фото: телеграм-канал «Иди и смотри»
Люди несут цветы к дому погибшего 32-летнего местного жителя. Фото появились в телеграм-канале «Иди и смотри».

Возле дома погибшего 32-летнего жителя Валуек появился стихийный мемориал. Люди несут цветы к месту трагедии, сообщает источник.

Фото: телеграм-канал «Иди и смотри»

ВСУ обстреляли Валуйки ночью 16 сентября. В результате происшествия погиб 32-летний юрист Валуйской ЦРБ. Во время атаки мужчина вышел на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Его накрыло взрывной волной. Ещё два человека пострадали. После оказания медпомощи в больнице их отпустили домой.

От атаки повреждены 72 дома, а ещё девять не подлежат восстановлению. Также сгорели три автомобиля.

От удара пострадала подстанция. Из-за этого в городе и в близлежащих сёлах частично пропало электричество.

Телеграм-каналы заявляли, что Украина обстреливала Валуйки ракетами «Точка-У».

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#Анастасия Федосеенко#Происшествия#Обстрел Валуек#Белгородская область#Валуйки
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