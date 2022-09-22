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Во время отключения света в Валуйках не включилось резервное питание в больнице

22 сентября 12:18
Фото: Bel.ru
Об этом стало известно в ходе заседания Белгородской областной думы 22 сентября. Информацию о том, что резервное питание в больнице города Валуйки не включилось, подтвердил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин.

В ходе заседания избранников народа 22 сентября председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков поинтересовался, почему во время отключения света в городе Валуйки Белгородской области в больнице не включилось резервное питание.

Реанимация выключилась? Выключилась. Почему не включилось резервное питание, если оно есть? Самый простейший вопрос.
Юрий Клепиков

Заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин информацию подтвердил, но больше никаких комментариев не озвучил.

Не хотелось бы, чтобы вы просто дежурно отчитались. Хотелось бы, чтобы вы были готовы и понимали глубину тех проблем и вопросов, которые стоят при подготовке к зиме. Бумажный отчёт — мы галочку уже поставили, программу выполнили, можно успокоиться. Предстоит зима. С учётом внешних факторов нас ждёт непростая зима. Не хочу предполагать печальных сценариев, но объекты жизнедеятельности должны быть в зоне особого внимания.
Юрий Клепиков
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#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Валуйки#Юрий клепиков#Свет#Больница#Медицина#Белгородская область
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