Во время отключения света в Валуйках не включилось резервное питание в больнице

Об этом стало известно в ходе заседания Белгородской областной думы 22 сентября. Информацию о том, что резервное питание в больнице города Валуйки не включилось, подтвердил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин.

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