Часть домов после обстрела в Валуйках восстановили

Несколько домов, которые пострадали после обстрела ВСУ в Валуйках, уже восстановили. Повреждения получили 86 домовладений. Семь из них разрушены полностью. По ещё девяти домам проводят экспертизу.
Тепловой контур в домах обещают закрыть в эти выходные. Работы ведут и в дождливую погоду. Необходимо заменить 200 окон. Выполнено 70% работ, полностью их завершат в выходные.
По словам главы горокруга Алексея Дыбова, трое собственников разрушенных домов решили приобрести жильё на вторичном рынке. Министр ЖКХ региона отметил, что в первую очередь закрывают тепловой контур, далее останутся только мелкие работы.
В городе также пострадали 19 авто, семь из них восстановить нельзя. Автовладельцам предложили денежную компенсацию или покупку другой машины.
Напомним, 16 сентября Валуйки обстреляли ВСУ. Сработала система ПВО, однако были разрушения. Один человек погиб, ещё двое пострадали.