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Жители Валуек получат деньги за сгоревшие при обстрелах машины в течение двух дней

21 сентября 16:25
Фото: Bel.ru
К губернатору Белгородской области с вопросом о восстановлении повреждённого имущества обратилась местная жительница.

Женщина из Валуек рассказала, что вопрос с повреждённым при обстреле ВСУ имуществом решается непросто. Вячеслав Гладков ответил, что на территории 21 сентября был министр Алексей Ботвиньев, все вопросы детально проработают и имущество восстановят.

«Деньги выделяем из области, поэтому перед муниципалитетами стоит задача качественно отработать с вами – с людьми, у которых случилось несчастье, у которых повреждено имущество. Уходить от проблем не собираемся, работы принимаем только тогда, когда получаем расписку, что у вас претензий нет», - пояснил Гладков.

Также глава региона сообщил о ситуации с повреждёнными обстрелом автомобили. До конца рабочей недели этот вопрос должен быть решён. Вместо сгоревших новых автомобилей приобретут аналогичные, кто-то получит денежную компенсацию, кому-то сделают ремонт за бюджетный счёт.

 

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#Общество#Губернатор#Валуйки#Восстановление домов#Компенсация за повреждённые автомобили#Обстрел Валуек#Евгений Грицков
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