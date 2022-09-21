Жители Валуек получат деньги за сгоревшие при обстрелах машины в течение двух дней

«Деньги выделяем из области, поэтому перед муниципалитетами стоит задача качественно отработать с вами – с людьми, у которых случилось несчастье, у которых повреждено имущество. Уходить от проблем не собираемся, работы принимаем только тогда, когда получаем расписку, что у вас претензий нет», - пояснил Гладков.