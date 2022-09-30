В Минобороны рассказали, куда отправят мобилизованных россиян

Мобилизованных россиян отправят в подконтрольные РФ территории для обороны. К этой работе они приступят после слаживания — тренировочных мероприятий по обучению военнослужащих.
К своим задачам военные приступят после необходимого укомплектования. Военные будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.
Напомним, белгородцы предложили губернатору Вячеславу Гладкову открыть сбор средств для помощи мобилизованным. Глава региона рассказал, что правительство будет закупать всё необходимое напрямую у производителей.