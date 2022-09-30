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В Минобороны рассказали, куда отправят мобилизованных россиян

30 сентября 06:55
Фото: 1MI
В Минобороны заявили, что после слаживания мобилизованные приступят к обороне территорий, которые находятся под контролем России.

Мобилизованных россиян отправят в подконтрольные РФ территории для обороны. К этой работе они приступят после слаживания — тренировочных мероприятий по обучению военнослужащих.

К своим задачам военные приступят после необходимого укомплектования. Военные будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Напомним, белгородцы предложили губернатору Вячеславу Гладкову открыть сбор средств для помощи мобилизованным. Глава региона рассказал, что правительство будет закупать всё необходимое напрямую у производителей.

 

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#Общество#Операция на Украине#Минобороны#Мобилизованные#Наталья Корявых
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