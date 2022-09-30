Ещё 36 ошибочно мобилизованных вернут в Белгородскую область

Напомним, ранее власти сообщали, что в регион вернут ещё 63 и 30 ошибочно мобилизованных человек. Также в область приехали первые 75 таких же граждан. Военкоматы призвали студентов, людей с ограничениями по здоровью и представителей важных для экономики и региона профессий.