Ещё 36 ошибочно мобилизованных вернут в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 29 сентября в регион вернутся ещё 36 ошибочно мобилизованных местных жителей. По данным чиновника, в общей сложности количество человек, которых вернут в область из военных частей, достигло 111.
Сейчас ещё 36 человек находятся в отработке. Вывод: все ваши обращения, уважаемые жители, отрабатываются. Все просьбы, жалобы. И там, где информация подтверждается, мы принимаем быстрые меры. Те люди, которые были призваны и по которым есть вопросы, уже вернулись или возвращаются домой.
Вячеслав Гладков