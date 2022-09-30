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Ещё 36 ошибочно мобилизованных вернут в Белгородскую область

30 сентября 05:50
Фото: 1MI
Всего в регион обратно приедут 111 человек, заявил губернатор в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 29 сентября в регион вернутся ещё 36 ошибочно мобилизованных местных жителей. По данным чиновника, в общей сложности количество человек, которых вернут в область из военных частей, достигло 111.

Сейчас ещё 36 человек находятся в отработке. Вывод: все ваши обращения, уважаемые жители, отрабатываются. Все просьбы, жалобы. И там, где информация подтверждается, мы принимаем быстрые меры. Те люди, которые были призваны и по которым есть вопросы, уже вернулись или возвращаются домой.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее власти сообщали, что в регион вернут ещё 63 и 30 ошибочно мобилизованных человек. Также в область приехали первые 75 таких же граждан. Военкоматы призвали студентов, людей с ограничениями по здоровью и представителей важных для экономики и региона профессий.

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#Анастасия Федосеенко#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Гладков
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