Белгородцы предложили Гладкову открыть сбор средств для помощи мобилизованным

28 сентября в ходе традиционного вечернего прямого эфира губернатора белгородцы сообщили, что готовы помогать мобилизованным жителям региона. Местные жители попросили Гладкова опубликовать список необходимых вещей и открыть счёт для сбора денег.
Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас формируется перечень необходимой помощи, в который войдёт достаточно большое количество наименований.
«Слышу много вопросов о том, что к чему-то в очередной раз не подготовились. Не могу согласиться с этим. Есть задача, которую мы выполняли, выполняем и будет продолжать делать. В очередной раз готов сказать, что Белгородская область — это тот регион, который больше всех помогал и помогает Вооружённым силам РФ и другим специальным подразделениям, которые находятся на нашей территории. Это не с точки зрения кого-то похвалить, а с точки зрения констатации факта. Те задачи, которые возникли в рамках частичной мобилизации, они немного другого формата», — отметил губернатор.
Также Гладков подчеркнул, что всё необходимое мобилизованным в магазине купить невозможно, поэтому правительство региона планирует приобретать вещи напрямую у производителей.
Договариваемся с производителями, формируем и будем согласовывать с представителями Минобороны, говорить с нашими представителями спецслужб, которые в этом разбираются лучше. Затем определим объём необходимой помощи.
Вячеслав Гладков
За помощью к жителям региона будут обращаться при необходимости.
Кроме того, во время эфира губернатора белгородка рассказала Гладкову, что мобилизованным в Богучаре не хватает плащей: «Они под дождём на стрельбище, помогите».
Вячеслав Гладков в очередной раз подчеркнул, что купить всё необходимое в магазинах не получится.
Помогаем, средства на это есть, приобретаем, отправляем, делаем это в ежедневном формате.
Вячеслав Гладков
Напомним, что ранее Вячеслав Гладков пообещал мобилизованным белгородцам помочь с экипировкой.