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Белгородцы предложили Гладкову открыть сбор средств для помощи мобилизованным

29 сентября 07:54
Фото: Bel.ru
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков сообщил, что правительство будет закупать всё необходимое напрямую у производителей.

28 сентября в ходе традиционного вечернего прямого эфира губернатора белгородцы сообщили, что готовы помогать мобилизованным жителям региона. Местные жители попросили Гладкова опубликовать список необходимых вещей и открыть счёт для сбора денег.

Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас формируется перечень необходимой помощи, в который войдёт достаточно большое количество наименований.

«Слышу много вопросов о том, что к чему-то в очередной раз не подготовились. Не могу согласиться с этим. Есть задача, которую мы выполняли, выполняем и будет продолжать делать. В очередной раз готов сказать, что Белгородская область — это тот регион, который больше всех помогал и помогает Вооружённым силам РФ и другим специальным подразделениям, которые находятся на нашей территории. Это не с точки зрения кого-то похвалить, а с точки зрения констатации факта. Те задачи, которые возникли в рамках частичной мобилизации, они немного другого формата», — отметил губернатор.

Также Гладков подчеркнул, что всё необходимое мобилизованным в магазине купить невозможно, поэтому правительство региона планирует приобретать вещи напрямую у производителей.

Договариваемся с производителями, формируем и будем согласовывать с представителями Минобороны, говорить с нашими представителями спецслужб, которые в этом разбираются лучше. Затем определим объём необходимой помощи.
Вячеслав Гладков

За помощью к жителям региона будут обращаться при необходимости.

Кроме того, во время эфира губернатора белгородка рассказала Гладкову, что мобилизованным в Богучаре не хватает плащей: «Они под дождём на стрельбище, помогите».

Вячеслав Гладков в очередной раз подчеркнул, что купить всё необходимое в магазинах не получится.

Помогаем, средства на это есть, приобретаем, отправляем, делаем это в ежедневном формате.
Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее Вячеслав Гладков пообещал мобилизованным белгородцам помочь с экипировкой.

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