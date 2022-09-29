Белгородцы предложили Гладкову открыть сбор средств для помощи мобилизованным

«Слышу много вопросов о том, что к чему-то в очередной раз не подготовились. Не могу согласиться с этим. Есть задача, которую мы выполняли, выполняем и будет продолжать делать. В очередной раз готов сказать, что Белгородская область — это тот регион, который больше всех помогал и помогает Вооружённым силам РФ и другим специальным подразделениям, которые находятся на нашей территории. Это не с точки зрения кого-то похвалить, а с точки зрения констатации факта. Те задачи, которые возникли в рамках частичной мобилизации, они немного другого формата», — отметил губернатор.