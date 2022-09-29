В Белгороде выросли цены на спецодежду и мобилизовали мужчину с больным позвоночником

В Белгороде удалось трудоустроить более 200 беженцев. В основном в город приезжают вынужденные переселенцы с рабочими специальностями. Есть и медики, вопросами подтверждения их квалификации занимается минздрав. Трудности возникают с трудоустройством граждан с юридическим образованием из-за разницы в законодательстве.