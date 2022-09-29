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В Белгороде выросли цены на спецодежду и мобилизовали мужчину с больным позвоночником

29 сентября 16:00
Фото: 1MI
Горожане жалуются на подорожание экипировки с началом частичной мобилизации, мэр рассказал историю о мобилизованном мужчине с больным позвоночником, а директор центра занятости уточнила, как проходит трудоустройство беженцев в регионе.

Дорожает спецодежда

С началом частичной мобилизации в Белгороде и регионе заметно выросли цены на спецодежду. Журналисты убедились, что стоимость увеличилась — причём как в магазинах, так и на маркетплейсе Wildberries.

Цены изменились не только на одежду и обувь. Подорожали фонарики, мультитулы. На сколько именно, можно узнать в материале.

Белгородцы жалуются на рост цен на спецодежду для мобилизованных
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Ещё одна ошибка в мобилизации

Мужчину с заболеванием позвоночника мобилизовали в Белгороде. Мэр Антон Иванов сообщил, что горожанин жаловался на здоровье, но медкомиссию в военкомате не провели. При этом белгородец оказался в воинской части.

Мэрия и региональный минздрав будут добиваться проведения медкомиссии и ходатайствовать о возвращении мужчины домой.

В Белгороде мобилизовали мужчину с больным позвоночником
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Куда идут работать беженцы

В Белгороде удалось трудоустроить более 200 беженцев. В основном в город приезжают вынужденные переселенцы с рабочими специальностями. Есть и медики, вопросами подтверждения их квалификации занимается минздрав. Трудности возникают с трудоустройством граждан с юридическим образованием из-за разницы в законодательстве.

По словам директора центра занятости населения Белгородской области Елены Ивановой, за неквалифицированный труд средняя зарплата составляет 25–30 тыс. рублей. Вакансий хватает.

Иванова: Беженцы в Белгородской области не готовы работать за меньшие деньги
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Спецодежда#Подорожание#Частичная мобилизация#Трудоустройство беженцев
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