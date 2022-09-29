В Белгороде выросли цены на спецодежду и мобилизовали мужчину с больным позвоночником

С началом частичной мобилизации в Белгороде и регионе заметно выросли цены на спецодежду. Журналисты убедились, что стоимость увеличилась — причём как в магазинах, так и на маркетплейсе Wildberries.
Цены изменились не только на одежду и обувь. Подорожали фонарики, мультитулы. На сколько именно, можно узнать в материале.
Мужчину с заболеванием позвоночника мобилизовали в Белгороде. Мэр Антон Иванов сообщил, что горожанин жаловался на здоровье, но медкомиссию в военкомате не провели. При этом белгородец оказался в воинской части.
Мэрия и региональный минздрав будут добиваться проведения медкомиссии и ходатайствовать о возвращении мужчины домой.
В Белгороде удалось трудоустроить более 200 беженцев. В основном в город приезжают вынужденные переселенцы с рабочими специальностями. Есть и медики, вопросами подтверждения их квалификации занимается минздрав. Трудности возникают с трудоустройством граждан с юридическим образованием из-за разницы в законодательстве.
По словам директора центра занятости населения Белгородской области Елены Ивановой, за неквалифицированный труд средняя зарплата составляет 25–30 тыс. рублей. Вакансий хватает.