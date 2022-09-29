Гладков рассказал, как помогают мобилизованным белгородцам с проблемами со здоровьем

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Гладкова, что будет с мобилизованными, у которых есть проблемы со здоровьем.
Гладков сообщил, что воинские части посещает министр здравоохранения области Андрей Иконников. К примеру, вчера, 28 сентября, в одной из воинских частей нашли семь человек, которые не годны к военной службе. По словам губернатора, сейчас решается вопрос по их возврату домой: «Все необходимые документы направлены в воинскую часть».
Также белгородцы поинтересовались, вернут ли мобилизованных, которые сейчас находятся в Курске: «Их тоже отвезли без комиссии, они пять дней там находятся».
Губернатор сообщил, что в воинской части находится его представитель, 29 сентября туда приедет Андрей Иконников.
Работа проводится во всех частях, в которых есть жители региона.
Вячеслав Гладков
Напомним, что вчера глава регионального минздрава проводил приём в Богучаре. К нему обратились 28 человек.