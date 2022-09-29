Гладков рассказал, как помогают мобилизованным белгородцам с проблемами со здоровьем

Гладков сообщил, что воинские части посещает министр здравоохранения области Андрей Иконников. К примеру, вчера, 28 сентября, в одной из воинских частей нашли семь человек, которые не годны к военной службе. По словам губернатора, сейчас решается вопрос по их возврату домой: «Все необходимые документы направлены в воинскую часть».