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Гладков рассказал, как помогают мобилизованным белгородцам с проблемами со здоровьем

29 сентября 09:19
Фото: Bel.ru
Медкарты призывников проверяет министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

В ходе эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Гладкова, что будет с мобилизованными, у которых есть проблемы со здоровьем.

Гладков сообщил, что воинские части посещает министр здравоохранения области Андрей Иконников. К примеру, вчера, 28 сентября, в одной из воинских частей нашли семь человек, которые не годны к военной службе. По словам губернатора, сейчас решается вопрос по их возврату домой: «Все необходимые документы направлены в воинскую часть».

Также белгородцы поинтересовались, вернут ли мобилизованных, которые сейчас находятся в Курске: «Их тоже отвезли без комиссии, они пять дней там находятся».

Губернатор сообщил, что в воинской части находится его представитель, 29 сентября туда приедет Андрей Иконников.

Работа проводится во всех частях, в которых есть жители региона.
Вячеслав Гладков

Напомним, что вчера глава регионального минздрава проводил приём в Богучаре. К нему обратились 28 человек.

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