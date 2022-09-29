В белгородском минобразования не назвали школы, которые перевели на дистант

С 19 сентября школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы перевели на дистанционное обучение. Чтобы узнать, сколько детей будут учиться дома, а сколько общеобразовательных учреждений не будут временно работать, мы направили официальный запрос в областное правительство.