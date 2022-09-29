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В белгородском минобразования не назвали школы, которые перевели на дистант

29 сентября 10:39
Фото: Bel.ru
Журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство, в котором попросили указать, сколько школ в Белгородском районе перевели на дистант. Власти нам не ответили, сославшись на «жёлтый» уровень террористической опасности.

С 19 сентября школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы перевели на дистанционное обучение. Чтобы узнать, сколько детей будут учиться дома, а сколько общеобразовательных учреждений не будут временно работать, мы направили официальный запрос в областное правительство.

В региональном министерстве образования нам ответили, что до 7 октября в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности, поэтому информирование общественности об объектах социальной инфраструктуры не предусмотрено.

Также в ответе добавили, что эти меры принимаются исключительно в целях обеспечения безопасности учащихся.

Напомним, ранее на дистанционное обучение перевели все школы в Валуйском и Шебекинском  горокругах. 

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Дистанционное обучение#Школы#Минобразование#Кристина Семенчук
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