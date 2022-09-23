Гладков: Школы в Шебекинском горокруге переведут на дистант пока на неделю

Школы в Шебекинском горокруге действительно переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил Вячеслав Гладков во время прямого эфира 23 сентября.
С понедельника, пока на неделю, на дистанционное обучение переведут все школы Шебекинского горокруга. И работа в детских садах будет только в формате дежурных групп. Повторюсь: это будет в течение недели. Далее проследим за оперативной обстановкой.
Вячеслав Гладков
О переводе школ на дистанционный режим первым сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.