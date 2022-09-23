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Гладков: Школы в Шебекинском горокруге переведут на дистант пока на неделю

23 сентября 20:52
Фото: Bel.ru
Ранее появилась информация, что школы в приграничном районе Белгородской области переведут на дистанционное обучение. Губернатор это подтвердил и уточнил, что пока мера временная: далее решение примут исходя из оперативной обстановки.

Школы в Шебекинском горокруге действительно переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил Вячеслав Гладков во время прямого эфира 23 сентября.

С понедельника, пока на неделю, на дистанционное обучение переведут все школы Шебекинского горокруга. И работа в детских садах будет только в формате дежурных групп. Повторюсь: это будет в течение недели. Далее проследим за оперативной обстановкой. 
Вячеслав Гладков

О переводе школ на дистанционный режим первым сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

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#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Школы#Дистанционный режим#Детсады#Инна Рогова
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