В Белгородской области мобилизованные женятся, а школы переводят на дистант

Отправляющихся на службу белгородцев готовы в оперативном порядке обслужить в ЗАГСе. Если есть желание заключить брак вне очереди, можно сразу же приходить на место регистрации, ответил Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, за два дня с момента объявления частичной мобилизации в Белгородской области в сравнении с обычным количеством зарегистрировали на 258 браков больше, чем в обычные дни.
Все школы в Валуйском горокруге с понедельника, 26 сентября, переведут на дистанционный режим работы. Пока что — на одну неделю. В детсадах будут работать дежурные группы.
Со следующего понедельника на дистант отправятся и все школы в Шебекинском горокруге. Ранее на удалённый формат обучения перевели образовательные учреждения в 10-километровой зоне вдоль границы в Белгородском районе.
Горожане, не дождавшиеся повесток, сами идут в военкомат, утверждают в Минобороны РФ. Приходят представители компаний, получающие списки на своих сотрудников. В военкомате заметили и офицеров запаса, уточняющих, чем они смогут помочь.