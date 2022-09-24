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В Белгородской области мобилизованные женятся, а школы переводят на дистант

24 сентября 16:00
Фото: Bel.ru
Перед отправлением на службу мужчины торопятся в ЗАГС, школы в ещё одном приграничном горокруге перевели на дистанционное обучение, а в Минобороны заявили, что не дождавшиеся повесток белгородцы сами идут в военкомат.

Перед службой — в ЗАГС

Отправляющихся на службу белгородцев готовы в оперативном порядке обслужить в ЗАГСе. Если есть желание заключить брак вне очереди, можно сразу же приходить на место регистрации, ответил Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, за два дня с момента объявления частичной мобилизации в Белгородской области в сравнении с обычным количеством зарегистрировали на 258 браков больше, чем в обычные дни.

Белгородцы перед отправкой на службу стали чаще регистрировать браки
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Ещё больше школ на дистанте

Все школы в Валуйском горокруге с понедельника, 26 сентября, переведут на дистанционный режим работы. Пока что — на одну неделю. В детсадах будут работать дежурные группы.

Со следующего понедельника на дистант отправятся и все школы в Шебекинском горокруге. Ранее на удалённый формат обучения перевели образовательные учреждения в 10-километровой зоне вдоль границы в Белгородском районе.

Все школы приграничного Валуйского горокруга тоже переводят на дистант
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Белгородцы сами идут в военкомат

Горожане, не дождавшиеся повесток, сами идут в военкомат, утверждают в Минобороны РФ. Приходят представители компаний, получающие списки на своих сотрудников. В военкомате заметили и офицеров запаса, уточняющих, чем они смогут помочь.

Минобороны: Большинство белгородцев приходят в военкомат, не дожидаясь повесток
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