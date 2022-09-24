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Все школы приграничного Валуйского горокруга тоже переводят на дистант

24 сентября 06:02
Фото: Bel.ru
Образовательные учреждения в этом режиме будут работать с понедельника, пока только одну неделю. В детсадах сформируют дежурные группы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Валуйском горокруге все школы с понедельника переведут на дистанционный режим обучения. В таком формате образовательные учреждения будут работать одну неделю. В детских садах сформируют дежурные группы.

Губернатор Вячеслав Гладков также отметил, что в регионе готовятся дополнительные меры поддержки для нескольких групп населения.

Сейчас активно готовим и опубликуем на следующей неделе дополнительные меры поддержки тех жителей, которые отселены из приграничных районов. Конечно, сейчас занимаемся выработкой мер поддержки для наших жителей, которые сейчас призваны в рамках частичной мобилизации в Вооружённые силы, а также членов их семей. Эти решения постараемся максимально быстро принять и довести до вас, уважаемые жители Белгородской области.
Вячеслав Гладков

Напомним, что с понедельника в дистанционном режиме неделю будут работать все школы и в Шебекинском горокруге.

 

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Валуйский горокруг#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школы#Дистанционный режим#Детские сады
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