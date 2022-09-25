Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам РФ с просьбой ответственнее исполнять задачи по частичной мобилизации. Она отметила, что несмотря на наличие критериев отбора, всё равно допускаются ошибки.
Мы видим, что появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация «с мест» о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно, не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора. Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу.
Валентина Матвиенко
Председатель Совфеда назвала это «перегибами» и отметила, что такие действия недопустимы. Матвиенко попросила губернаторов быть в постоянном контакте с военкомами, региональными омбудсменами и представителями общественности.
Обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!
Валентина Матвиенко
Отметим, накануне стало известно, что 75 получивших повестки белгородцев не будут призваны в ВС РФ в рамках частичной мобилизации.