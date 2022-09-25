Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке студентам очной и очно-заочной формы обучения. Это распространяется на тех, кто получает высшее образование или среднее профессиональное образование, сообщает пресс-служба Кремля.
Указ вступил в силу 24 сентября. Он распространяется на «правоотношения, возникшие с 21 сентября». То есть с момента объявления президентом о частичной мобилизации в РФ, следует из документа.
Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат около 300 тысяч резервистов. Сколько именно мобилизованных в Белгородской области — неизвестно. Региональные власти предпочли оставить эту информацию закрытой. Однако в Курской области заявили, что мобилизации подлежат порядка 3 тысяч человек.