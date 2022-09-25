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Путин подписал указ об отсрочке студентам очной и очно-заочной формы обучения

25 сентября 08:56
Фото: Bel.ru
Студенты, которые получают высшее образование или СПО, получат отсрочку от частичной мобилизации. Однако это действует только на тех, кто учится на очной или очно-заочной форме обучения, следует из указа президента.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке студентам очной и очно-заочной формы обучения. Это распространяется на тех, кто получает высшее образование или среднее профессиональное образование, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступил в силу 24 сентября. Он распространяется на «правоотношения, возникшие с 21 сентября». То есть с момента объявления президентом о частичной мобилизации в РФ, следует из документа.

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат около 300 тысяч резервистов. Сколько именно мобилизованных в Белгородской области — неизвестно. Региональные власти предпочли оставить эту информацию закрытой. Однако в Курской области заявили, что мобилизации подлежат порядка 3 тысяч человек.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Военная мобилизация#Эксклюзив#Частичная мобилизация#Президент#Путин
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